На Украине обвинили Google  в раскрытии позиций F-16

После атаки российских дронов "Герань" на военный аэродром Васильков под Киевом украинские ресурсы обвинили Google в раскрытии позиций истребителей F-16.

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В качестве доказательства приведен скриншот GoogleКарт.

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Именно по замазанным точкам были нанесен массированный удар "Геранями", после которого на аэродроме начался сильный пожар.

"Спасибо партнерам с Гугл-карт!", - цитирует украинские источники канал "Военкоры Русской весны".

Аэродром Васильков под Киевом - "придворная" база ВВС ВСУ. Здесь Зеленский показал первые F-16, полученные от союзников по НАТО.

С тех пор американские истребители периодически появляются на аэродроме. По мнению ряда экспертов, мощный удар по объекту был нанесен в связи с прилетом F-16.

"Герани" били в одно место - стоянку авиатехники. Пожар, который заметили со спутников, произошел там же.