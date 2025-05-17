Генерал объяснил, почему Россия отказалась останавливать огонь

Переговоры в Стамбуле, к которым было приковано мировое внимание последние два дня, по мнению западных СМИ, стали тактической победой руководства нашей страны. Россия смогла начать переговорный процесс, но не склонилась к несвоевременному прекращению огня, на котором настаивала Украина и ее еврокураторы.

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Военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» оценил результаты переговоров и рассказал, почему вопрос о прекращении огня, по крайне мере этим летом, не будет рассмотрен.

Ряд зарубежных СМИ, наблюдавших за переговорами в Стамбуле, были вынуждены признать, что Россия вышла из них победителем. Так, британская The Guardian назвала переговоры «символической победой России», однако, по ее оценке, диалог не принёс особых результатов по достижению мира.

По мнению журналистов CNN, переговоры между РФ и Украиной прошли «положительнее, чем ожидалось», так как делегации в ходе разговора «не использовали обвинительную риторику».

Но, пожалуй, главное в том, что российская делегация была непреклонной в вопросе о 30-дневном прекращении огня, о котором перед переговорами так настойчиво твердил Киев. Стороны договорились только детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня и в ближайшие дни обменяться пленными в формате 1000 на 1000.

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По словам военного эксперта Владимира Попова, о прекращении огня без ущерба для России на данном этапе не может быть и речи:

- Степень доверия к Украине у нас очень маленькая. Мы уже пробовали договариваться три года назад, затем были кратковременные перемирия, связанные с Пасхой, 9 Мая. Если бы Украина хотела мира, то она бы уже каким-то образом дала нам понять, что готова на это пойти, вероятно, можно было бы встретиться на нейтральной территории командующим группировками или командирам отдельных частей и порешать эти вопросы. Этого же не было.

Да, в самом начале украинцы могут что-то попытаться сделать, а потом будет ползучая агрессия. Нет доверия, поэтому нашей переговорной группе согласовывать эти вопросы очень непросто: противник наобещает горы, но не сделает даже на понюшку табака.

Если бы мы пошли на 30-дневное перемирие, то для нас это обернулось бы ущербом. Понятно, что противнику это время необходимо для восстановления утраченных логистических схем поставок вооружения, боеприпасов, ротации войск, отдыха, по возможности ревизии на переднем крае, работы по укреплению линии соприкосновения. Ну, и, конечно, западные поставки — при первой же возможности они их сразу вытащат на передок.

- Как вы относитесь к обмену военнопленными, о котором договорились в Стамбуле?

- Накануне переговоров объявляли, что украинской стороне было предложено забрать 909 человек убитыми. Мы готовы их передать, и уже все подготовлено для этого. Иначе нам придется засорять свою землю... Киев заявлял, что готов к обмену по формуле «всех на всех». То есть условно говоря, Россия возвращает всех украинских пленных, а их, наверное, уже более десяти тысяч человек, а Украина – возвращает наших военных, которых на порядок меньше. Явно это был бы неравный обмен. Возвращенных пленных Киев тут же отправил бы опять на передовую, а это несколько бригад.

В Стамбуле договорились об обмене пленными в формате 1000 на 1000. И это справедливо. Такие моменты будут продолжаться, они всегда были, есть и будут. Но это ничего особенного не даёт. Тем более не является поводом для решения такого вопроса, как прекращение огня.

Да, дипломатически разговоры о перемирии вести надо. Рано или поздно к этому придётся склониться и нам, и мировой общественности, и Украине. Но нам надо всё-таки добиться своих коренных целей.

- Какие это цели?

- Во-первых, нам надо отодвинуть «серую» зону в нашем приграничье хотя бы на 30 километров, если не на все 100. Буферная зона необходима, потому что рано или поздно на Украине всё равно появятся отдельные бандформирования, которые будут пытаться прорваться на нашу территорию. Какие бы обязательства о соблюдении перемирия не давала Украина, националистические подразделения на них не пойдут. На словах они будут это делать. Днём они будут стоять «штык в землю», а ночью регулярно проводить провокации, пока мы им не повыбиваем все зубы.

- Зачем мы тогда предложили переговоры?

- Это был шаг, думаю, был достаточно вынужденным. Во-первых, чтобы успокоить мировую общественность и дать возможность разобраться, в том, что происходит на самом деле, чтобы нас услышали, особенно народы тех стран, руководители которых поддерживают идею о 30-дневном перемирии.

Но, главное переговоры были предложены для того, чтобы поддержать политический рейтинг Трампа. Он старается изо всех сил, но у него мало что получается. А тут, пожалуйста, договорились.

Но дело в том, что Путин и Трамп пока даже не встречались. А уже пора бы было встретиться... Поэтому наши военные как долбили, так и будут долбить противника, как усиленно наступали, так и будут наступать. Мы сейчас хорошо давим противника на Покровском направлении, в Сумской области, чтобы полностью освободить Луганщину, подойти к Харькову, Купянску, Днепропетровску. Нам также надо хорошо «почистить» Херсонское направление, потому что на островах сейчас опять идёт бойня, с правого берега ВСУ каждый день осуществляют провокации.

И если будет принято решение прекратить огонь, то по нам будут работать, как работали, а мы будем «играть в дипломатию», и наши военные будут стоять одной ногой в войне, другой - в мире.

- Какой смысл в таком случае нам садиться за стол переговоров?

- От переговоров отказываться не надо, но к ним нужно относиться очень осторожно. Их надо вести еще очень долго и внимательно наблюдать за тем, как настроены с той стороны. Сначала на бумаге, а потом на деле. Разговаривать надо, но к делу переходить осторожно. Тем более, сейчас устанавливаются благоприятные климатические условия и подсыхают дороги. Транспортные пути врагу нужны для того, чтобы проводить ротацию войск, перебрасывать большие группировки и создаваться бронетанковые кулаки. Они же полезут и уже через неделю или через 10 дней: жди удара, где тонко. Они просто нагло полезут. А мы будем снова «охать» и переходить в глубокую оборону. Противник понимает только силу и может одуматься только из чувства страха. Уговоры же будут восприниматься им за нашу слабость, которая проявляется в том, что мы слишком доверяем обратной стороне.