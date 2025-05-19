Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации могут начать наступление на «пятую область» в зоне проведения специальной военной операции (СВО) летом 2025 года. Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Наступательные действия продолжатся. Но здесь сохраняется интрига, что под собой подразумевает пятая область, которая перейдет под контроль российской армии», — рассказал эксперт.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет пытаться угадать возможное направление наступления российской армии, чтобы перебросить туда дополнительные резервы.

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Ранее Леонков сообщил, что российские военные создают в Сумской области буферную зону для обеспечения безопасности приграничных территорий. По его словам, буферная зона должна будет обеспечить безопасность российских территорий и энергообъектов.