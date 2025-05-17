Сальдо: попытки вылазок ВСУ в районе Антоновского моста обречены

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Попытки вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста, который до разрушения соединял через Днепр две части Херсонской области, носят бессистемный характер и обречены. Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Сальдо рассказал о «вылазках» ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области
© РИА Новости

Чиновник подчеркнул, что Антоновский участок остается зоной повышенного внимания. Попытки вылазок со стороны ВСУ фиксируются, но носят бессистемный характер.

«Очевидно, что вызваны они не военными, а политическими факторами, а поэтому заранее обречены на провал», — предположил Сальдо.

По его словам, каждое движение украинских военных на этом участке фронта находится под наблюдением Вооруженных сил России.

Накануне Сальдо высказался о российского-украинских переговорах, прошедших в Стамбуле. Он назвал эту встречу знаковым событием. Чиновник также подчеркнул, что Херсонская область является частью Российской Федерации, и этот факт не обсуждается ни на каком форуме и ни в каком формате.

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