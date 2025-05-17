Российские бойцы ликвидировали в Курской области наемника арабского происхождения при освобождении села Горналь. Об этом сообщил ТАСС командир батальона 352-го мотострелкового полка с позывным «Странник».

По его словам, в Горнале было много иностранцев.

Командир батальона отметил, что во время боев за населенный пункт российские военнослужащие несколько раз сталкивались с дорогостоящим новым вооружением производства стран НАТО. У уничтоженного наемника была штурмовая винтовка FN SCAR-L.

Странник отметил, что натовское оружие используют бельгийские и американские силы специальных операций. Это свидетельствует о том, что в Горнале были непростые бойцы. Например, среди захваченных трофеев — штурмовая винтовка Heckler & Koch HK416 производства ФРГ.

Село Горналь было последним населенным пунктом Курской области, находившимся под контролем украинских войск. О его освобождении подразделения группировки войск «Север» сообщили 26 апреля.

В апреле сообщалось, что в Угледаре были замечены арабские наемники, воюющие на стороне ВСУ.