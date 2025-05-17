Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили прошедшей ночью над двумя регионами.

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Об этом рассказали в Минобороны.

«С 22.00 16 мая до 06.00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что военные ликвидировали по одному БПЛА в Белгородской и Курской областях.

В ночь на 16 мая средства ПВО нейтрализовали над территорией России 65 украинских беспилотников, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».