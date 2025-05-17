Ким Чен Ын призвал совершить «радикальный перелом» для подготовки к войне

КНДР нужно готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом он высказался, посещая авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Он отметил, что все части армии «должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне». По словам Ким Чен Ына, для этого необходимо постоянно находиться «в готовности к вступлению в войну, полной боеготовности».

Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться к любой войне

Ранее Ким Чен Ын пообещал России военную помощь помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну». По его словам, Вооруженные силы Украины могут решиться на безрассудные действия. Этому примеру могут последовать «первостатейные приспешники США в лице военных из Сеула», подчеркнул лидер КНДР.