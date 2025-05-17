Группа штурмовиков обратила ВСУ в бегство

В зоне спецоперации группа российских штурмовиков атаковала опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате боя противник понес потери, а выжившие были вынуждены оставить свою позицию и бежать, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Штурмовики, ... используя рельеф местности, незаметно обошли позиции противника с фланга и по сигналу командира перешли в наступление», — говорится в сообщении.

В результате противник был застигнут врасплох и его основные силы были уничтожены в ходе боя. Российская группа потерь не понесла.

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

После этого ВСУ попытались отбить позицию — восемь украинских солдат высадились у опорного пункта и предприняли попытку атаковать, но все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 1490 человек за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад».