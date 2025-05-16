Украинский истребитель F-16 был сбит дроном "Герань"

Причиной гибели украинского истребителя F-16 стал российский БПЛА "Герань", за которым охотился самолет ВСУ.

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"Летчик неумело пилотировал F-16 и пораженный им дрон взорвался слишком близко. То есть формально "Герань" сбила истребитель", - сообщил канал "Война. История. Оружие".

Напомним, утром 16 мая командование ВВС ВСУ подтвердило потерю американского истребителя. Он боролся с "Геранями", когда на борту "возникла нештатная ситуация". Летчик катапультировался, самолет разбился.

Это уже третий F-16, потерянный украинцами. Один самолет был сбит "дружественным огнем", другой - российской системой ПВО. Еще один F-16 был подбит ракетой С-400 при поддержке Су-35С, но летчик сумел посадить поврежденный самолет.

Кстати, американский истребитель - второй боевой самолет, сбитый "Геранями". Ранее по той же схеме - охота и слишком близкий взрыв, - был уничтожен МиГ-29 ВСУ.