ВСУ начали отступление на константиновском направлении

На константиновском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют попасть в окружение. В связи с этим они начали отступление, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».

«У ВСУ большие проблемы со Старой Николаевкой и Гнатовкой», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что российские бойцы активно наступают, пытаясь окружить войска противника.

Ранее стало известно, что солдатам армии России удалось практически полностью выбить ВСУ с позиций в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики. Там противник оказывает несистемное и очаговое наступление.