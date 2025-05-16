США обсудят вывод войск из Европы с союзниками по НАТО после саммита в Гааге

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон начнет консультации с союзниками по альянсу о возможном выводе американских войск из Европы после июньского саммита в Гааге. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на его выступление на конференции по безопасности в Эстонии.

"Мы будем вести эти обсуждения в структуре НАТО. Конечно, после саммита позднее в этом году мы начнем это обсуждать, - отметил Уитакер. - Все наши союзники готовы к этому".

По словам постпреда США, окончательное решение по указанному вопросу пока не принято. Уитакер также указал, что Соединенные Штаты не планируют выход из альянса и останутся "великим союзником" для других членов организации.

Кроме того, постпред предостерег Европейский союз от ограничения участия компаний из стран, не входящих в ЕС, в европейских оборонных закупках. По его словам, такие меры могут "помешать перевооружению Европы, увеличить расходы и затормозить инновации".

Ранее в апреле президент США Дональд Трамп допустил возможность сокращения численности американского военного контингента в Европе. Это заявление вызвало обеспокоенность среди союзников, однако Уитакер успокоил их, отметив, что любые изменения будут согласованы в рамках НАТО.