Гладков сообщил об ударах ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Валуйскому и Шебекинскому округам Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Валуйках два FPV-дрона атаковали коммерческий объект, повредив автомобиль. Еще один беспилотник поразил здание промышленного предприятия, выбив окно. В поселке Уразово дрон взорвался возле частного дома, перебив газовую трубу — утечку оперативно устранили. В селе Соболевка удар беспилотника повредил остекление жилого дома, а в хуторе Леоновка пострадал грузовик.

В Шебекино дрон атаковал предприятие, повредив автомобиль и фасад здания. В селе Ржевка Шебекинского округа боеприпас попал на территорию частного домовладения, разрушив надворную постройку. В Мешковом FPV-дрон был подавлен системой РЭБ, однако взрывная волна повредила линию электропередачи.

Вечером 16 мая Минобороны сообщило, что силы противовоздушной обороны РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.