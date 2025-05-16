Названо число погибших от ударов ВСУ в Белгородской области с февраля 2022 года

С февраля 2022 года от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области погибло более 320 человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Смотрите, у нас, я просто сейчас в хронологии, у нас с вами уже более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены», — сказал он.

По словам чиновника, он лично встретился с большей частью пострадавших от ударов украинских войск.

ВСУ каждый день атакую территорию Белгородской области. В частности, 16 мая мирный житель пострадал из-за удара дрона украинских военнослужащих по автомобилю. В результате удара мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу.