Министр обороны Польши назвал наихудший сценарий развития украинского конфликта

Страны Запада боятся улучшения отношений между Россией и Украиной — такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Риме. По его словам, сближение Украины и России стало бы «наихудшим вариантом» для стран Европы. При этом он также уточнил, что страны Запада будут поддерживать Киев, чтобы этого не произошло.

«Это был бы наихудший для нас всех сценарий, если бы Украина, как когда-то после "оранжевой революции", начала смотреть в сторону Москвы. <...> Сегодня этого ничто не предвещает, но, если Запад не будет поддерживать, предоставлять все возможные виды поддержки, то настроения на Украине могут измениться», — заявил он.

Косиняк-Камыш: Польша не планирует отправлять войска на Украину

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