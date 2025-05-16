Мединский анонсировал обмен пленными по формуле 1000х1000

Глава делегации РФ на переговорах с Украиной и помощник президента России Владимир Мединский анонсировал обмен пленными.

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Он уточнил, что предстоящий обмен состоится уже скоро.

Также Мединский добавил, что обе стороны вернут друг другу по тысяче попавших в плен военнослужащих друг друга. Обычно количество обмениваемых пленных значительно ниже.

Также глава российской делегации отметил, что российская и украинская стороны договорились представить в деталях свое видение возможного прекращения огня в будущем. Еще Владимир Мединский отметил, что Россия приняла к сведению поступивший от Украины запрос на встречу лидеров.