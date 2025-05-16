Между Москвой и Киевом может состояться крупнейший обмен пленными за время конфликта. Его анонсировал глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По его словам, обмен состоится в формате «1000 на 1000». При этом глава Минобороны не сказал, когда именно это произойдет.

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — подчеркнул он.

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Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ждет от Москвы конкретных решений на переговорах. По его словам, это касается и вопроса о прекращении огня сроком не менее 30 дней.