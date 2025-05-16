Стало известно о требованиях России к Украине вывести войска с новых территорий

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле заявила о требованиях России в ходе встречи вывести войска с новых территорий. Об этом передает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

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«Требования России (...) включают ультиматумы для Украины о выводе войск с ее территории для прекращения огня», — заявил собеседник агентства.

Источник Reuters прокомментировал детали продолжающейся встречи и назвал требования российской стороны «выходящими далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее». По его словам, позиция Киева заключается в требовании прекращения огня без предварительных условий и последующем начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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Ранее профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» сроки следующих переговоров с Украиной в Стамбуле. По его мнению, переговорный процесс ожидает «непростая судьба».