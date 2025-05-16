В России разработали безэкипажный катер «Водяной»

Российские специалисты разработали универсальный безэкипажный катер (БЭК) «Водяной», который может выполнять различные задачи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Аппарат, который представили на дне инноваций Минобороны России, разработали в Балтийском высшем военно-морском училище имени Ушакова. Корпус модульного БЭК собирают из отдельных отсеков. «Водяной» может нести буксируемую гидроакустическую антенну для поиска подводных объектов, два аппарата для уничтожения мин или отсек для перевозки грузов.

Катер выпускают в двух вариантах: 2,5-метровый аппарат малого водоизмещения с грузоподъемностью 40 килограммов и БЭК сверхмалого водоизмещения длиной 1,4 метра, который несет до 6,5 килограмма груза.

Военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин допустил, что такой БЭК сможет обнаруживать различные цели. «В конфигурации с буксируемой гидроакустической антенной этот маленький аппарат может обнаружить подводную лодку. Кроме того, он может использоваться для поиска мин, что в наше время особенно актуально: минное дело сейчас достаточно серьезно развивается, применяются разные технологии для противодействия уничтожению мин», — сказал он.

В апреле стало известно, что российский FPV-дрон «Скворец-ВМФ» модернизируют для работы с БЭК. Беспилотник, который несет до 1,5 килограмма полезной нагрузки, получил герметичный корпус с антикоррозийным покрытием.