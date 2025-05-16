Белорусский четырехосный бронетранспортер БТР V-2 приняли на вооружение

Завершены государственные испытания белорусского бронетранспортера V-2 с боевым модулем "Адунок-БМ30.2". В настоящее время современная боевая машина принята на вооружение. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

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Как отмечается, боевая машина, имеющая также обозначение МЗКТ-690003-021, обладает высокой мобильностью, хорошей защитой и огневой мощью и способна выполнять широкий спектр задач. Например, переброску военнослужащих и оказание огневой поддержки. БТР может форсировать водные преграды и высаживаться с десантных кораблей, а также участвовать в различных специальных операциях.

Высокая подвижность обеспечивается наличием двигателя мощностью 560 л.с. Коробка передач - автоматическая. Подвеска - гидропневматическая. Максимальная скорость по шоссе может превышать 110 км/ч, на плаву - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 900 км. Экипаж - 3 человека, десант - 8 человек. Установлена лебедка самовытаскивания.

Боевой модуль "Адунок-БМ30.2" вооружен 30-мм пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТ и противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс-РБ".

Новинка белорусской промышленности будет продемонстрирована на XII Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая пройдет с 21 по 24 мая.