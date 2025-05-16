Норвегия передаст Украине все обещанные истребители

Глава Минобороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что все истребители F-16, обещанные Украине, страна получит до конца 2025 года. Об этом сообщает NRK.

По словам Сандвика, передача норвежских истребителей Киеву идет по плану. Однако после диалога с Украиной «из соображений оперативной безопасности» в Осло решили не разглашать, сколько именно F-16 было передано в дар.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украине нужно как минимум 120-130 истребителей F-16. СМИ писали, что первые истребители Киев получил летом 2024 года.

Поставки самолетов Украине обещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. В 2024-м премьер Норвегии Йонас Гар Стере сообщал, что Киев получит от Осло шесть F-16.

В Польше рассказали о передаче Украине советских истребителей

В ночь на 16 мая 2025 года стало известно, что Украина потеряла истребитель F-16 после внештатной ситуации на борту. Представители Воздушных сил Украины заявили, что для выяснения всех обстоятельств аварии была назначена комиссия.