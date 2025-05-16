Белоусов: свыше 300 белорусских военных обучаются в вузах РФ

Более 300 белорусских военнослужащих обучаются в профильных российских вузах. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает агентство БелТА.

По данным агентства, глава Минобороны назвал три ключевых направления, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства. Первое - это повышение слаживания войск и работы штабов. Ключевым событием на этом направлении сотрудничества являются совместные учения "Запад-2025". Они запланированы на начало осени 2025 года и пройдут одновременно на полигонах обоих государств.

Обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России - это второе направление, которое обозначил министр. По его словам, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из республики.

"Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", - сказал Белоусов.

Третье направление включает военно-техническое сотрудничество. По этой тематике военные ведомства Белоруссии и России намерены провести переговоры во время рабочего визита в Минск Белоусова.

"Мы с [министром обороны республики] Виктором Геннадьевичем [Хрениным] сегодня еще запланировали детально обсудить, пройти по всей повестке. Она у нас обширная, только у нас [российской стороны] 15 вопросов. Думаю, у Виктора Геннадьевича побольше будет, но они пересекаются. Обязательно это все обсудим", - проинформировал министр обороны России.

"Спасибо большое. Абсолютно помню вас по старой работе. Вы укомплектовали, уложили три направления главнейших. Я тоже именно так вижу эти вопросы", - сказал в ответ Лукашенко.