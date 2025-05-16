Сирия нашла замену России в порту Тартус

Управление морских портов и наземных пограничных переходов Сирийской Арабской Республики (САР) подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским оператором DP World по поводу порта Тартус, пишет РИА Новости.

Новый партнер Дамаска обещает вложить в инфраструктуру и управление гавани $800 млн, поделились подробностями в управлении. Он придет на смену Российской Федерации, с которой ранее был заключен договор на управление морской гаванью.

Отмечается, что стороны также договорились о создании промзон, свободных экономических зон, сухих портов, а также транзитных терминалов в ряде районов САР.

Об аннулировании новыми сирийскими властями инвестконтракта с РФ на управление портом Тартуса местные средства массовой информации сообщали еще в январе 2025 года. При этом решение не распространялось на соглашение о размещении военнослужащих Вооруженных сил России в Латакии и Тартусе.