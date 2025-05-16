Украина атаковала российский регион на фоне начала переговоров в Стамбуле, где 16 мая ожидается встреча делегаций стран-участников конфликта. О перехвате дрона над Курской областью сообщило Минобороны в Telegram.

Летательный аппарат был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) около 11:30 мск.

Речь идет о пресечении атаки беспилотника самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие беспилотники способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Наиболее продвинутые модели способны противодействовать ПВО.

Стало известно об активности ВСУ в Курской области в день переговоров

В ночь на 16 мая украинские войска атаковали Крым. На появившихся в сети кадрах слышно звук, похожий на грохот взрыва. Каких-либо летательных аппаратов в кадре не появляется. Незадолго до этого местные власти сообщили о перехвате над полуостровом шести дронов.