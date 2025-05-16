ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России о проведении специальной военной операции.

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Групповые удары наносились в период с 10 по 16 мая. ВС РФ в течение недели применили высокоточное оружие и ударные дроны. Удары наносились по предприятию ВПК Украины, производящему компоненты ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, военным аэродромам, цехам сборки, ремонта вооружения и военной техники, местам хранения и подготовки к применению ударных дронов и безэкипажных катеров. Также в течение недели поражались склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вольное Поле на территории Донецкой Народной Республики. Его взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток». Суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки превысили 1 130 человек.

Ранее ведомство показало кадры освобождения Михайловки в ДНР. Российские штурмовики успешно освободили населенный пункт, в основном стрелковым оружием.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.