Российская армия освободила Александрополь в ДНР
Российская армия освободила Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Минобороны.
— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики, — следует из заявления оборонного ведомства, опубликованного в Telegram-канале.
Накануне российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Вольное Поле в том же регионе.
Вооруженные силы России успешно оттесняет из ДНР вражескую армию. Так, Вооруженные силы России уже освободили село Тимофеевка. Военнослужащие группировки войск «Восток» также водрузили российский флаг в селе Нескучное.
Российские военные также заняли село Терны. Кроме того, солдаты водрузили российский флаг и в Новооленовке. Триколор подняли над освобожденным городом Селидово.
Российские бойцы в течение двух месяцев находились в тылу украинских войск на Покровском направлении, передавая данные о передвижениях противника в разведку. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Вайс».