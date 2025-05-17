Российская армия освободила Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Минобороны.

— Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Александрополь Донецкой Народной Республики, — следует из заявления оборонного ведомства, опубликованного в Telegram-канале.

Накануне российские Вооруженные силы освободили населенный пункт Вольное Поле в том же регионе.

Вооруженные силы России успешно оттесняет из ДНР вражескую армию. Так, Вооруженные силы России уже освободили село Тимофеевка. Военнослужащие группировки войск «Восток» также водрузили российский флаг в селе Нескучное.

Российские военные также заняли село Терны. Кроме того, солдаты водрузили российский флаг и в Новооленовке. Триколор подняли над освобожденным городом Селидово.

Российские бойцы в течение двух месяцев находились в тылу украинских войск на Покровском направлении, передавая данные о передвижениях противника в разведку. Об этом сообщил военнослужащий с позывным «Вайс».