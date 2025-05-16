Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркнул на встрече в Минске, что Москва и Белоруссия обязаны ускорить укрепление общего оборонного пространства в условиях сложной международной обстановки.

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости срочного укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Россия и Беларусь не просто союзники, а имеют общее оборонное пространство, которое нуждается в усилении в условиях сложной международной обстановки. Белоусов подчеркнул, что обе страны обязаны делать это как можно быстрее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что предстоящие совместные учения с Россией имеют исключительно оборонительный характер. Лукашенко отметил: «Ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. Ну, это их дело. Пусть думают».

Белорусский лидер также добавил, что решение о проведении учений принято на уровне президентов и обсуждалось с Владимиром Путиным.

Белоусов прибыл в Белоруссию для переговоров с руководством страны

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минске стартовала рабочая поездка министра обороны России Андрея Белоусова. Главу российского оборонного ведомства встретил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.