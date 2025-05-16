Лукашенко рассказал о размещении «Орешника» в Белоруссии

Москва и Минск продвинулись в вопросе размещения в Белоруссии самого современного российского вооружения, включая баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил президент республики Александр Лекашенко на встрече с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

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Глава Белоруссии поблагодарил Москву за то, что в «это непростое время Россия нашла возможность поставки в Беларусь закупленных образцов вооружения» в рамках военно-технического сотрудничества.

«Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее. Мы очень активно работаем над перспективными видами вооружения. Реализуем замысел по размещению самых передовых видов оружия для обороны, в том числе «Орешник», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Также президент Белоруссии отметил, что «все должны понимать, что здесь не шутят, но ни на кого нападать не собираемся». Он подчеркнул, что в случае необходимости защищаться республика «абсолютно готова и не подведет российских братьев».

Напомним, в феврале текущего года Россия и Белоруссия ратифицировали договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Белоусов потребовал ускорить укрепление оборонного пространства с Белоруссией

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о возможном размещении ракетного комплекса «Орешник», поскольку подписан договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств.