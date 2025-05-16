Кашеварова: Вагнеровцев удивила реакция Путина на мятеж Пригожина

Участвовавшие в мятеже бойцы ЧВК «Вагнер» думали, что их марш согласован с президентом России Владимиром Путиным и крайне удивились, когда российский лидер осудил действия главы военной компании Евгения Пригожина. Об этом рассказала журналистка Анастасия Кашеварова.

— Им же сказали, что не против президента, а за президента. (...) Каждый из них говорит, что они (были в шоке — прим. «ВМ»), когда увидели на экране президента, который говорит, что (они — прим. «ВМ») мятежники, — высказалась Кашеварова в интервью в VK.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» сельские чиновники области наблюдали за движением колонн и передавали информацию о них в оперативный штаб региона.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время поднятого им мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. По словам белорусского лидера, он даже не думал, что «до такого безумства может дойти».