Кашеварова: Вагнеровцев удивила реакция Путина на мятеж Пригожина

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Участвовавшие в мятеже бойцы ЧВК «Вагнер» думали, что их марш согласован с президентом России Владимиром Путиным и крайне удивились, когда российский лидер осудил действия главы военной компании Евгения Пригожина. Об этом рассказала журналистка Анастасия Кашеварова.

Кашеварова: Вагнеровцев удивила реакция Путина на мятеж Пригожина
© РИА Новости
— Им же сказали, что не против президента, а за президента. (...) Каждый из них говорит, что они (были в шоке — прим. «ВМ»), когда увидели на экране президента, который говорит, что (они — прим. «ВМ») мятежники, — высказалась Кашеварова в интервью в VK.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» сельские чиновники области наблюдали за движением колонн и передавали информацию о них в оперативный штаб региона.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время поднятого им мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. По словам белорусского лидера, он даже не думал, что «до такого безумства может дойти».

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