В Польше рассказали о передаче Украине советских истребителей

Польша снимает с вооружения советские истребители МиГ-29 и рассматривает возможность их передачи Киеву. Об этом заявил глава посольства Польши на Украине Петр Лукасевич, слова которого приводит «Российская газета».

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются», - пояснил Лукасевич в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

Он подчеркнул, что решение о передаче советских истребителей будет во многом зависеть от украинской стороны, которая сейчас занимается «освоением новых типов вооружений, таких как самолеты Gripen или F-16».

Летом 2024 года Украина получила первую партию F-16 из Дании и Нидерландов. Бельгия и Норвегия также заявили о намерении передать самолеты Киеву. Также Амстердам предоставил Киеву ракеты класса «воздух-воздух» для истребителей F-16.

Украина потеряла еще один истребитель

В том же году Киев впервые потерял F-16 и вместе с ним одного из своих самых опытных пилотов, который активно лоббировал поставку этих машин. В украинском Генштабе сообщили, что связь с F-16 была потеряна во время воздушного боя. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.