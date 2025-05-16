Глава МО Индии заявил, что операция "Синдур" не завершена

Индия не завершила контртеррористическую операцию "Синдур". Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх, выступая на военно-воздушной базе Бхудж в штате Гуджарат.

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"Операция "Синдур" еще не закончена. Все ранее произошедшее - это всего лишь анонс. Когда наступит подходящий момент, мы покажем миру полную картину", - сказал министр.

По его словам, Индия дала Пакистану испытательный срок. "Если его поведение улучшится, тогда хорошо, в противном случае - он будет строго наказан", - заявил Сингх.