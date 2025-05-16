Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Белоруссию с рабочим визитом. Он проведет переговоры с военно-политическим руководством республики, сообщили в российском военном ведомстве.

© Администрация президента РФ

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе визита глава российского военного ведомства проведет переговоры с военно-политическим руководством республики. Министра обороны РФ лично встретил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин", - сообщили в Минобороны России.