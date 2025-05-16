Что известно о перемирии между Индией и Пакистаном

Прекращение огня между Пакистаном и Индией будет продлено до 18 мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник в Исламабаде пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, накануне заместитель премьер-министра Пакистана Исхак Дар заявил в парламенте, что Исламабад не будет нарушать перемирие, которое «в конечном итоге перейдет к диалогу, и это будет комплексный диалог». В тот же день армия Индии сообщила, что продолжит укреплять доверие с Пакистаном, «чтобы снизить уровень боевой готовности».

Ситуация в регионе резко обострилась после нападения террористов на туристов рядом с городом Пахалгам в принадлежащем Индии штате Джамму и Кашмир, населенном преимущественно мусульманами. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Пакистане опровергали обвинения в связи Исламабада с происшествием.

Индия и Пакистан до 18 мая продлили режим прекращения огня

7 мая Минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов, в результате чего погибли десятки людей. С 10 мая страны договорились прекратить все обстрелы и военные действия.