Россия продолжает разрабатывать свои передовые гиперзвуковые оружейные платформы с головокружительной скоростью, сообщает The National Interest.

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Издание предполагает, что воздушное пространство в районе полигона Капустин Яр недавно закрывали для проведения испытаний "Орешника", хотя официально это не подтверждено.

Ранее "Орешник" попадал в заголовки СМИ в ноябре 2024 года, напоминает NI, когда с его помощью был нанесен удар по военному предприятию в Днепре. Этот удар, хотя и был мощным, оказался далеко не таким разрушительным, как мог бы быть, потому что ракета применялась в безъядерном оснащении.

При этом считается, что "Орешник" может поразить любую точку Европы и даже западное побережье Соединенных Штатов, отмечает NI.

Более того, против этой системы нет серьезной защиты. Единственной пригодной к перехвату подобный целей считается американская система THAAD, однако именно эта система недавно пропустила ракетный удар хуситов по аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле.

"Российское гиперзвуковое оружие бесконечно более совершенное, чем системы хуситов. Поэтому можно предположить, что если русские решат нанести удар по Западу с помощью этих систем - даже если у них их будет ограниченное количество - то разрушения, нанесенные западным странам, будут катастрофическими", - пишет NI.

Новые испытания российского "Орешника", считает издание, могут стать сигналом Украине: садитесь за стол переговоров, системы ПВО НАТО вас не защитят.

Также они станут сигналом и для администрации Дональда Трампа. Этот сигнал заключается в том, что российская военная экономика и оборонно-промышленная база работают в таком темпе, что у России есть системы, о которых Пентагон сейчас только мечтает, подводит итог The National Interest.

Напомним, что в конце апреля на полигоне Капустин Яр также была замечена неизвестная крылатая ракета.