Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась фактически заблокирована российскими военными под Константиновкой, идут ожесточенные бои. Об этом пишет «Царьград».

По данным разведки, которые приводит издание, все пути снабжения и отступления для крупной группировки украинской армии, находящейся в районе села Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике, оказались перерезаны.

«У Старой Николаевки и в ее окрестностях для украинских националистов сложилась непростая ситуация. По большому счету, все пути отступления и подвоза боеприпасов блокированы. Сама группировка тоже оказалась в западне. Военнослужащих ВСУ там довольно большое количество», - пояснил военный эксперт Ян Гагин.

При этом попытки украинской армии деблокировать этот участок не привели к успеху, подразделения ВСУ не могут пополнить боеприпасы, продукты питания, а также осуществить ротацию войск.

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

Ранее стало известно, что небольшое село Юнаковка в Сумской области стало местом ожесточенных боев, так как переход его под контроль российских военных может создать серьезные проблемы Вооруженным силам Украины. При этом наступление в этом районе проводится для создания безопасной буферной зоны и пресечения провокаций со стороны ВСУ.