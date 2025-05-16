«Попались в ловушку»: что происходит сегодня в зоне СВО?
Крупная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась фактически заблокирована российскими военными под Константиновкой, идут ожесточенные бои. Об этом пишет «Царьград».
По данным разведки, которые приводит издание, все пути снабжения и отступления для крупной группировки украинской армии, находящейся в районе села Старая Николаевка в Донецкой Народной Республике, оказались перерезаны.
«У Старой Николаевки и в ее окрестностях для украинских националистов сложилась непростая ситуация. По большому счету, все пути отступления и подвоза боеприпасов блокированы. Сама группировка тоже оказалась в западне. Военнослужащих ВСУ там довольно большое количество», - пояснил военный эксперт Ян Гагин.
При этом попытки украинской армии деблокировать этот участок не привели к успеху, подразделения ВСУ не могут пополнить боеприпасы, продукты питания, а также осуществить ротацию войск.
Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО
Ранее стало известно, что небольшое село Юнаковка в Сумской области стало местом ожесточенных боев, так как переход его под контроль российских военных может создать серьезные проблемы Вооруженным силам Украины. При этом наступление в этом районе проводится для создания безопасной буферной зоны и пресечения провокаций со стороны ВСУ.