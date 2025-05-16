Украинские военнослужащие, попавшие в плен в Курской области, заявили о получении приказов убивать русскоязычных мирных жителей региона, рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник рассказал о том, что взятые в плен в Курской области украинские военнослужащие дали показания о получении приказов убивать мирное и русскоязычное население, передает РИА «Новости».

Мирошник отметил: «Военнослужащие украинских вооруженных формирований, которые попали там в плен, они открытым текстом дают показания, что они получили приказы убивать мирное население. Они получили разрешение не ценить мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных. Я цитирую просто те показания, которые дают украинские военнослужащие, я сам с ними встречался. Все данные, которые я привожу, они мной лично верифицированы».

По словам дипломата, западные политики и СМИ намеренно игнорируют преступления украинских военных против мирных жителей и не хотят признавать, что насилие и нарушение гуманитарного права происходит по указанию политического руководства Украины.

Мирошник подчеркнул, что ни один из военнопленных не говорил о требованиях соблюдать международное гуманитарное право или Женевские конвенции. Пленный военный не слышал запретов на действия, направленные против мирного населения.

У солдата ВСУ нашли молитвенник с напутствием убивать русских

Дипломат также обратил внимание на рост числа ударов по Белгородской области и пострадавших среди гражданских на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стремлении к миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинских юношей в возрасте 18 лет заставляют подписывать контракт на службу в войсках. Солдат также заявил о расстрелах отступающих заключенных в рядах ВСУ.