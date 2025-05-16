Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что европейский правящий класс относится к народу Украины как к пушечному мясу.

Европейские элиты, по словам Нарышкина, "беззастенчиво используют" украинцев для решения своих геополитических задач, "отправляя их на убой под бессменные разговоры о жертвах ради якобы военной безопасности Европы".

Нарышкин в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе также заявил, что "так называемые западные ценности" начинают вызывать отторжение мирового сообщества.