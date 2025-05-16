Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА над регионами РФ

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили Минобороны РФ.

— С 22.00 15 мая до 08.30 16 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там же уточнили, что над Черным морем сбили 43 БПЛА, над территорией Республики Крым — 21 и один – над территорией Белгородской области, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 15 мая российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотника. БПЛА были уничтожены в небе над Ростовской и Белгородской областями.