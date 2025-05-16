Расчеты "Корнета" уничтожили пять бронемашин ВСУ подряд
На дзержинском направлении расчеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет" 4-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Юг" одну за другой сожгли пять бронемашин ВСУ, все американские: три броневика MaxxPro, Humvee и гусеничный БТР М113.
Работали два расчета с расстояния от 6,5 до 8 км, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"Мы продолжаем действовать на дзержинском направлении. Сегодняшняя война требует быстрых и слаженных действий, высокой мобильности. Поэтому передвигаемся на пикапах с установленной защитой от дронов. Выезжаем на высоты и отрабатываем по технике противника. На позицию заезжаем уже в боеготовности, наведение на цель и пуск занимают не больше минуты", - рассказал командир взвода противотанковой батареи с позывным "Король".