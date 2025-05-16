Расчеты "Корнета" уничтожили пять бронемашин ВСУ подряд

На дзержинском направлении расчеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет" 4-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Юг" одну за другой сожгли пять бронемашин ВСУ, все американские: три броневика MaxxPro, Humvee и гусеничный БТР М113.

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Работали два расчета с расстояния от 6,5 до 8 км, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.