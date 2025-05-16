Военный эксперт заявил о зачистке позиций в Богатыре

Украинские военные практически утратили контроль над населенным пунктом Богатырь на южнодонецком направлении после ожесточенных боев и зачистки, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

Украинские войска практически лишились позиций в населенном пункте Богатырь на южнодонецком направлении, передает ТАСС. Гагин сообщил, что в данный момент российские силы проводят зачистки оставшихся очагов сопротивления.

«В Богатыре идут точечные зачистки, противник оказывает несистемное, очаговое сопротивление, основные силы противника практически выбиты из населенного пункта», – заявил Гагин.

Эксперт отметил, что ВСУ в этом районе понесли значительные потери в живой силе, как убитыми, так и ранеными. По его словам, также значительная часть украинских военнослужащих за время противостояния сдалась в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики происходят интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями. Серьезное противостояние отмечается в этом районе.