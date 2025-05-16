Украина потеряла еще один истребитель

В ночь на 16 мая Украина потеряла истребитель F-16 после внештатной ситуации на борту. Об этом сообщили Воздушные силы Украины на своих страницах в соцсетях.

В сообщении подчеркивается, что в момент аварии истребитель выполнял задание. Пилот отвел самолет на расстояние от населенного пункта и катапультировался.

Представители Воздушных сил Украины заявили, что для выяснения всех обстоятельств аварии была назначена комиссия, которая уже приступила к работе.

Российские силы ПВО впервые сбили F-16 на Украине

В конце августа 2024 года Украина впервые потеряла F-16 и вместе с ним одного из своих самых опытных пилотов, который активно лоббировал поставку этих истребителей. В украинском Генштабе сообщили, что связь с F-16 была потеряна во время воздушного боя. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.