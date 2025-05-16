Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

В настоящий момент главной задачей ВС России в зоне спецоперации (СВО) является взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) в кольцо с помощью беспилотных авиации и артиллерии. Также им необходимо уничтожить украинских военных, оставшихся в городе, такие планы озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его цитирует ТАСС.

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«Те подразделения, которые Сырский направил после переформирования и те, которые прибыли после обучения из Англии и Франции, они сейчас прибыли на Красноармейское направление. Они пополняют те подразделения, которые понесли большие потери», — уточнил парламентарий.

ВС РФ продолжают проведение СВО