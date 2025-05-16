Над Севастополем и Ялтой прогремели мощные взрывы

Жители Ялты рассказали Telegram-каналу SHOT, что взрывы в небе во время работы систем ПВО ВС России были такие сильные, что у машин на земле срабатывали сигнализации.

«Местные жители утверждают, что видели яркие вспышки и слышали сильный грохот в небе, от которого сработали сигнализации у машин», — рассказали очевидцы.

По информации SHOT, взрывы также были слышны в Гурзуфе, Алупке и Алуште.

Четверо детей пострадали при взрыве в школе Севастополя

Губернатор Михаил Развожаев, сообщил, что утром 16 мая шесть беспилотников уничтожены над морем в акватории Севастополя.