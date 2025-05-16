В Киеве произошли взрывы и сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В украинской столице тревогу отменили спустя 10 минут после объявления.

До этого в городе Кропивницком в центральной части Украины произошли взрывы. По данным телеканалов, в Кировоградской области, где расположен город, действует воздушная тревога. Всего в Кропивницком прозвучало три серии взрывов. Кроме того, СМИ писали о том, что около города обнаружили восемь вражеских беспилотников.

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Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.