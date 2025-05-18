В Киеве и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Также тревога распространилась на Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую и Николаевскую области Украины. 16 мая несколько взрывов произошло в Киеве.

Как рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

14 мая телеканал ТСН сообщил о взрывах в городе Кропивницком, расположенном в Кировоградской области. По информации журналистов, всего в населенном пункте зафиксировали три серии взрывов. Российские военные начали наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

С того момента в регионах страны регулярно объявляют воздушную тревогу. Бывает, что особый режим вводят на всей территории Украины. В министерстве обороны РФ заявляли, что целями для атак становятся только военные и энергетические объекты, а также объекты оборонной промышленности.