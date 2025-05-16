Российские системы ПВО уничтожили шесть БПЛА над Черным морем

Российские военные уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Чёрным морем на значительном расстоянии от берега. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

По его словам, громкие звуки, которые слышали жители города, были связаны с работой систем ПВО.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе - это работа наших военных. По предварительной информации, уничтожено 6 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега", - говорится в сообщении.

Система ПВО сбила беспилотники в российском регионе

Напомним, что 13 мая при исполнении служебного долга в Луганске в результате террористической беспилотной атаки со стороны ВСУ погибли двое сотрудников МЧС, еще пятнадцать спасателей получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Киев потрошит пограничников ради сокращения потерь ВСУ под Сумами.