Морпехи Каспийской флотилии отрезают пехоте и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) пути к границе России. Об этом сообщило Минобороны РФ, их заявление приводит ТАСС.

«В ходе ожесточенных боев морпехи демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и волю к победе. Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрезают путь и уничтожают украинскую пехоту и технику, которые предпринимают попытки добраться к госгранице», — подчеркнули в Минобороны России.

Командир роты морской пехоты с позывным Маяк добавил, что ВСУ деморализованы и не способны оказывать ожесточенное сопротивление.

Озвучена главная задача ВС России в зоне СВО

Ранее сообщалось, что ВСУ используют пограничные отряды для удержания Локни в Сумской области.