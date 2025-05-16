В США заявили, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить ПВО

19FortyFive: крейсер "Адмирал Нахимов" сможет усилить ПВО на море
Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта сможет усилить систему противовоздушной обороны на море. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
Возрождение крейсера может «указывать на заинтересованность в повторном развертывании средств ПВО на море», говорится в публикации.
Издание обратило внимание на то, что этот крейсер проекта 1144.2М «Орлан» несет зенитную ракетную систему С-300Ф «Форт», которая является корабельным вариантом системы С-300П, что «дает российскому флоту возможности для противовоздушной и противоракетной обороны».
Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» спишут после модернизации корабля «Адмирал Нахимов»
В феврале издание Military Watch Magazine писало, что крейсер «Адмирал Нахимов» станет новым флагманом Военно-морского флота России. После модернизации судно будет оснащено самым мощным вооружением, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Калибр», что сделает его одним из самых сильных надводных кораблей в мире. Авторы материала подчеркнули, что перезапуск ядерных реакторов является признаком готовности корабля к ходовым испытаниям.
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок.
Ранее на Западе признали превосходство российского крейсера «Адмирал Нахимов».