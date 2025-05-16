Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Габеева

Старший прапорщик Владимир Габеев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) во время штурма оказал помощь раненому сослуживцу и эвакуировал его в безопасное место. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Один из бойцов российской штурмовой группы получил ранение в результате близкого разрыва минометного снаряда. Старший прапорщик Габеев оказал первую помощь раненому товарищу и на себе вынес его в безопасное место, после чего вернулся на свою позицию и продолжил бой», — сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что после завершения боя раненого эвакуировали в медсанчасть.

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Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи в зоне проведения СВО уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу.