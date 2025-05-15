Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» заявило о новой ракетной атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя хуситов, движение «провело качественную военную операцию, нацеленную на аэропорт Лод, известный в Израиле как Бен-Гурион, в оккупированном регионе Яффо».

«Операция проводилась с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, которая успешно достигла своей цели», — добавил он, подчеркнув, что «Ансар Алла» предпринимает действия «для усиления и расширения военных действий с целью прекращения агрессии и снятия блокады с сектора Газа».

Стоит отметить, что прошлая атака хуситов на аэропорт Бен-Гурион была совершена вчера, 14 мая. Всего за прошедшую неделю «Ансар Алла» провела девять операций против Израиля.