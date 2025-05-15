СМИ: ядерного арсенала Франции не хватит для защиты Евросоюза

Ядерного арсенала Франции не хватит для защиты всего Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.

Согласно информации издания, заявления Парижа о готовности предоставить свои ядерные силы для защиты Евросоюза противоречат реальному запасу подобного оружия у Франции. Как уточняет источник, всего в распоряжении Парижа имеется почти 300 ядерных ракет.

«Запас в 290 ядерных боеголовок может оказаться недостаточным в контексте сдерживания, распространяющегося на европейские интересы», — сообщает издание.

Помимо этого источник также уточняет, что Франция может попытаться создать систему сдерживания, которая напоминала бы аналогичную систему США для НАТО. При этом эксперты подчеркивают, что такие планы вынудят Париж расширять собственный ядерный арсенал.

«Европе следует разработать новую стратегию своей безопасности. Франции и Великобритании следует постепенно расширить свои стратегические арсеналы», — рассказала директор проекта по ядерным проблемам в американском аналитическом центре CSIS (организация признана нежелательной в РФ) Хизер Уильямс.

Уильямс также напомнила, что в 2021 году Великобритания остановила процесс сокращения ядерных боеголовок — с тех пор их число выросло с 225 до 260.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о размещении самолетов с ядерным оружием в Европе.